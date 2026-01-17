Gasperini: "Mai parlato con Raspadori, ma con Malen sì. Abbiamo preso un giocatore forte"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, ha commentato anche il doppio colpo di mercato giallorosso Donyell Malen-Robinio Vaz. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Sui due nuovi abbiamo fatto solamente due allenamenti e una sessione svolta male. Sono due operazioni completamente diverse: una è in prospettiva, chiaramente, un ragazzo molto giovane, ma con qualità che adesso andremo a scoprire. L’altra è quella di Malen, che è un nazionale olandese e sono molto contento che sia arrivato. È stata un’operazione possibile per una coincidenza, direi, anche se sarebbe stato molto difficile: è stata un’operazione molto veloce, quando si è prospettata questa possibilità si è parlato con Ryan e con Massara, si è valutato se fosse fattibile, è stato dato l’ok e si è chiusa in pochissimo tempo. È stato tutto molto rapido, ma parliamo di un giocatore molto importante, che sono convinto farà molto bene. Ha le caratteristiche giuste e, come tutti i giocatori che arrivano, avrà magari bisogno di un po’ di tempo per inserirsi e per giocare con continuità, però è un giocatore che ha giocato parecchio nell’Aston Villa ed è titolare della nazionale olandese. Sono convinto che piacerà molto".

Su Malen, come lo vede? Può giocare anche da seconda punta o solo come centravanti?

"Questo lo vedremo. Non possiamo riferirci troppo al futuro in questo momento. Attualmente lui è un centravanti. È il ruolo che predilige, quello in cui può sfruttare al meglio la sua rapidità, la capacità di tiro e di concludere con entrambi i piedi, con immediatezza e potenza. Credo quindi che debba giocare vicino alla porta".

Ci spiega le trattative per gli attaccanti?

"Non faccio chiarimenti. Io con Raspadori non ho mai parlato. Con Malen sì... con Malen, c’è stato un lavoro di tre-quattro giorni, chiusi su questa operazione. Su altre trattative non lo so: non conosco e non partecipo alle trattative. Malen ci ha dato questa opportunità, la proprietà, come ho detto prima, ha dato grande disponibilità. Ricky poi ha dato l’ok per chiudere una trattativa che era già definita. È stato bravo, abbiamo coinvolto il giocatore ed è stato tutto perfetto. Su queste cose credo che abbiamo preso un bel giocatore. Abbiamo preso un giocatore forte, poi è sempre il campo che parla, ma su questo siamo convinti".

