Gasperini non parla in un giorno storico: è solo il terzo a raggiungere i 1000 punti in Serie A
TUTTO mercato WEB
Gian Piero Gasperini resta in silenzio, con tutta probabilità per evitare domande di mercato, ma si toglie la possibilità di commentare un traguardo tagliato da pochissimi, prima di lui. Anzi, da appena due colleghi.
Come evidenziato da Opta, con il 2-0 della sua Roma sul Lecce, il Gasp è infatti solo il terzo allenatore nella storia della Serie A a raggiungere quota 1000 punti nell’era dei tre punti a vittoria. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Massimiliano Allegri (il primo a riuscirvi, oggi 1050 punti) e Luciano Spalletti (1014 punti).
La partita di oggi al Via del Mare è stata la numero 618 in Serie A per Gasperini: 284 le vittorie, 148 i pareggi e 186 le sconfitte, con una media di 1,62 punti a gara in carriera.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile