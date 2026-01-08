Ieri il summit tra Gasperini e la Roma. Quattro richieste dell'allenatore sul mercato

Si torna anche sul summit della Roma andato in scena ieri pomeriggio a Trigoria, nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Un incontro nel quale l'allenatore Gian Piero Gasperini si è presentato a rapporto dalla proprietà, rappresentata dalle figure del CEO Ryan Friedkin e del consulente del club Claudio Ranieri.

Dall'incontro, si legge, sono usciti tutti soddisfatti: la società ha reso chiaro a Gasperini di essere disposta a seguire i suoi diktat volti a rinforzare la squadra, ricordando però come ci sia da dover fare i conti del Fair Play Finanziario. Dal canto suo, il tecnico ha esposto una lista di cose che vorrebbe fossero fatte in un certo modo. Un tema è stato senz'altro il rapporto con il direttore sportive Massara, ma soprattutto ci si è concentrati sulle mosse per il calciomercato invernale.

Gasperini ha chiesto quattro giocatori per la sua Roma: per l'attacco Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, un altro attaccante esterno e un centrocampista. Se possibile, inoltre, anche un difensore in più. Su quest'ultimo fronte vanno avanti i contatti con Jayden Oosterwolde del Fenerbahce, ma nel caso sarebbe la pedina conclusiva. Le altre quattro, invece, sono una richiesta esplicita dell'allenatore alla sua società, che proverà a esaudirne i desideri.