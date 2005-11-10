La giacca di Allegri e i bomber inattesi: 3 cose che forse vi siete persi dell'8^ giornata

L'ottava giornata di Serie A è andata in archivio. Al di là di analisi e approfondimenti sui vari macro temi, le dieci partite del massimo campionato hanno regalato alcune curiosità che potrebbero essere sfuggite al grande pubblico. E allora su TMW vi raccontiamo le tre chicche che forse vi siete persi in questo weekend.

Allegri si è tolto di nuovo la giacca: l'ultima volta oltre un anno fa

Massimiliano Allegri l'ha fatto di nuovo. Nel finale di Napoli-Roma si è tolto la giacca, in concomitanza con la sua espulsione. La prima volta da allenatore azzurro, con l'ultima volta che risale a Milan-Bologna del 14 settembre dello scorso anno. Oltre un anno dopo, eccoci di nuovo. La prima volta successe in un Carpi-Juventus del 2015 (era un cappotto in realtà), mentre lo sfogo più clamoroso fu quello della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del 2024, quando oltre alla giacca saltò anche la cravatta. Altri tempi.

847 giorni dopo l'acquisto, Douglas Luiz segna il primo gol bianconero

Sembra pure strano da dire. Ma Douglas Luiz, giocatore pagato dalla Juventus oltre 50 milioni di euro, ieri ha segnato il suo primo gol in bianconero. 847 giorni dopo il suo acquisto. D'accordo nel mezzo c'è stato il prestito all'Aston Villa e quello al Nottingham Forest, ma il dato resta. Quasi due anni e mezzo per trovare la prima esultanza con la maglia della Juventus.

Il gol che non ti aspetti: i bomber di due neopromosse dominano la classifica marcatori

Malen, Lautaro, Moise Kean… Macché. La classifica dei marcatori di Serie A è guidata da due nomi che nessuno poteva in qualche modo aspettarsi. Antonio Raimondo del Frosinone è a quota 7, pur non avendo segnato nell'ultima giornata. Dove è stato raggiunto da Gustavo Varela, centravanti che il Monza ha scovato in estate nel silenzio generale. Sette gol per entrambi e poca voglia di interrompere la marcia alla guida delle due neopromosse.