"Gasperini sarà sempre un riferimento": l'elogio di De Rossi prima di Roma-Genoa

"Gasperini sarà un riferimento in qualsiasi squadra andrò ad allenare". Parole di stima e di rispetto quelle pronunciate da Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, nel corso della conferenza stampa in vista del match contro la Roma allenata proprio dal Gasp. Il mister rossoblù prosegue con il suo elogio al collega giallorosso per il modo in cui fa giocare le sue squadre.

Di seguito le parole di De Rossi: "E’ stato uno dei primi a riportare un tipo di calcio che era un po’ finito nel dimenticatoio. Lui l’ha reso offensivo e moderno. E’ un grande punto di riferimento. Ci siamo sentiti in passato, non in questa settimana. C’è stima da parte mia, abbiamo amici in comune. Ci siamo sentiti quando è arrivato a Roma, ho stima di lui umana e professionale. Lui è un punto di riferimento".

Riguardo a come si affrontano le squadre del Gasp, ecco la riflessione del mister genoano: "Si affrontano con grande cautela e rispetto. Consapevoli che lui cambia la formazione all’ultimo. Dovremo essere attenti a non concedere spazio alla Roma. Andiamo con grande rispetto, senza paura e con principi non differenti da quelli espressi con l’Atalanta".