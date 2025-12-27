De Rossi torna all'Olimpico da avversario. Il Messaggero apre con le parole: "Roma da scudetto"

Per le squadre della Capitale, la diciassettesima giornata di Serie A riparte già domani, visto che la Lazio sarà impegnata a domicilio sul campo dell’Udinese.

La formazione allenta da Maurizio Sarri è reduce da tre risultati utili consecutivi, anche se due di essi sono stati pareggi, tra cui l’ultimo, deludente, in casa contro la Cremonese. Ecco dunque come i biancocelesti, revitalizzati nei giorni scorsi anche dalla conferma di poter far mercato questo gennaio, puntano a cambiare marcia e a trovare la seconda vittoria consecutiva lontano dall’Olimpico.

Olimpico che invece lunedì sera vedrà di scena la Roma per affrontare il Genoa. Giallorossi che vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite che le hanno fatto perdere terreno con i primi tre posti e che hanno riavvicinato pericolosamente alla zona Champions Juventus, Bologna e Como. Grande attesa per il ritorno a casa di De Rossi, che per la prima volta nella propria carriera affronterà la Roma da avversario.