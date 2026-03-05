TMW Gasperini spiega la sua scelta: "Sono andato alla Roma perché è la piazza più difficile"

Mister Gian Piero Gasperini ha incontrato gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, intervenendo dal palco per parlare del valore dell’errore, della crescita personale e delle analogie tra sport e studio. Tra i vari temi, l'allenatore giallorosso ha parlato anche della scelta Roma in estate:

"Perché ho scelto la Roma? Perché ho ancora avuto voglia di mettermi in gioco e andare in quella che indicavano tutti come la piazza più difficile, Roma. Vado a Roma, perché se fai bene a Roma la gratificazione è più alta. Il livello di rischio, poi posso anche pensarla diversamente, ma il livello di rischio quant'era? Il più alto. Vado lì perché voglio fare bene lì. Questa è stata la motivazione che mi ha mosso essenzialmente. È una sfida, si vive di sfide, sicuramente quando uscirò da questa sfida avrò una certezza, di aver dato il massimo. E questo per me è già un qualche cosa che vale più di tutto".