Gasperini sprona Ferguson: "È il momento di fare il passo in avanti a livello di condizione"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara col Midtyjlland. Queste le sue dichiarazioni: "Ho avuto modo di vedere il Midtyjlland all'opera, è una bella squadra. Sono giovani, giocano bene, hanno tecnica e fiducia, anche parecchie soluzioni offensive. Per noi è una partita importante, perché purtroppo in casa in Europa League abbiamo steccato un paio di volte. Per questo quella di domani diventa una partita fondamentale".

Sul momento della Roma: "Noi indubbiamente siamo in un ottimo momento, giocare in Europa - rischio infortuni a parte - è un qualcosa che ti aiuta. Ci farà anche pensare di meno alla partita di domenica, quella col Napoli, che chiaramente è una gara attesa da tutti".

Sul clima molto positivo: "Mi piace il clima che si è instaurato nella nostra squadra. La componente migliore è la fiducia, abbiamo voglia di provare qualcosa di nuovo, vogliamo applicarci di più nella fase offensiva. C'è un clima intorno alla squadra di soddisfazione, ma anche consapevolezza. Nessuno fa proclami così importanti, ma tutti siamo consapevoli di vivere un buon momento e che dobbiamo farlo durare".

Su Dybala e Bailey: "Faremo di tutto per recuperarli, così come Hermoso. In questo momento vogliamo esserci tutti, vogliamo cercare di avere la squadra al completo".

Su Ferguson: "Ferguson ha segnato, è il momento di fare il passo in avanti. Non tanto per la prestazione e volontà, che non sono mai mancate, quanto per la condizione".