Gasperini sulla scomparsa di Commisso: "Davanti a certe notizie non esiste rivalità"
'Questa mattina anche una notizia bella, Bove tornerà a giocare in Inghilterra'
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "La notizia di Commisso fa un certo effetto anche se si sapevano le condizioni. Al di là della rivalità, questa è l'essenza della vita che supera ogni altro aspetto. Di fronte a queste cose non esistono rivalità". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di campionato contro il Torino. "Io tra l'altro ho vissuto la tragedia di Barone, che ebbe un malore a Bergamo prima di affrontare l'Atalanta. Veramente una società martoriata anche con il dramma di Astori negli ultimi anni - ha aggiunto -. Tra l'altro questa mattina c'era Bove qui a Trigoria che andrà a giocare in Inghilterra e questa è una gran bella notizia, per lui che desidera giocare a calcio". (ANSA).
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
