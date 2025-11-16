Vecchi spiega l'Inter U23: "Giochiamo come Chivu, dialogo costante fra noi"

Il tecnico dell'Inter Under 23, Stefano Vecchi, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato del metodo che la seconda squadra nerazzurra sta portando avanti, per aiutare i propri giovani a puntare al salto in prima squadra.

L'allenatore ha spiegato in particolare del filo conduttore che unisce la sua squadra con quella di Chivu: "La proprietà guarda a quello che fanno i top club" - le sue parole - ", ha capito l’importanza di far crescere i talenti dentro una filiera unica e questo ci fa sentire anche più responsabili. Giochiamo 3-5-2 come Chivu, ricalcare l’impronta della prima squadra è molto utile. Quando i ragazzi salgono, si muovono dentro un modulo che conoscono già tra me e Cristian c’è un dialogo costante, i nostri gli sono già utili per mantenere alto il livello degli allenamenti, poi il tempo dirà se potranno fare, come speriamo, il passo definitivo"..

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 15 novembre

Cittadella - Arzignano 1-0

17’ Cecchetto

Lumezzane - Pro Vercelli 3-1

34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)

Triestina - Trento 1-1

12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)

Domenica 16 novembre

Ospitaletto - Brescia 0-0

14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona

14:30 – Alcione Milano - Novara

17:30 – L.R. Vicenza - Renate

17:30 – Lecco - Pro Patria

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 28*, Lecco 27, Alcione Milano 24, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 8, Triestina -9*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti