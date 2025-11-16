Conte, soluzioni cercasi. Novità in attacco: idea Neres con Hojlund nel 3-5-2
Soluzioni cercasi in casa Napoli. A fronte dei tanti infortuni, soprattutto fra centrocampo e attacco, Antonio Conte lavora su alcune novità per rivitalizzare la sua squadra per riprendere al meglio la corsa dopo la sosta, a partire dalla prossima sfida contro l'Atalanta.
Con Gilmour ancora in ritardo, il posto di Anguissa secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport verrà preso da Elmas in mediana. Attenzione però ai possibili cambi a livello tattico. Il 4-3-3 infatti non ha convinto, La Repubblica riferisce che l'allenatore starebbe valutando di tornare al 4-1-4-1, con l'inedito tandem Neres-Hojlund come riferimento offensivo. Un modo anche per rilanciare l'esterno brasiliano, finito in ombra in questo primo scorcio di stagione. Una soluzione questa da proporre già contro i bergamaschi. Conte poi aspetta Spinazzola contro l'Atalanta: il fastidio al pube è in miglioramento.
Per quanto riguarda Hojlund comunque non preoccupa la sua assenza nella sfida di ieri sera della Danimarca contro la Bielorussia: si è trattata di una semplice influenza, a quanto arriva dalla stampa locale, con il ct Brian Riemer che ha già dichiarato dopo la sfida di aspettarsi un suo rientro già nella sfida cruciale per i suoi contro la Scozia.