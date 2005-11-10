Gattuso: "Allegri sgamato, non mi fido. Spero di fare un quarto della sua carriera"

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli, soffermandosi sul suo periodo in azzurro e sull'allenatore Massimiliano Allegri:

Che Napoli troverete?

"Servirà grande umiltà e bisognerà vedere i primi 70 minuti che hanno fatto a Oporto. Hanno tenuto bene il campo in difficoltà, poi è chiaro che sono mancati i cambi. Mi aspetto dai miei giocatori la voglia di soffrire e ribattere colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo andare lì rispettando l'avversario. Max è stato mio capitano in Serie B e mio allenatore, la storia dice che non ho mai vinto contro di lui. Spero di fare un quarto di quanto ha fatto lui nella sua carriera. Conoscendolo so che non muore di stress, anzi nei momenti di difficoltà trova sempre le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido, è sgamato e per questo domani dovremo essere pronti. Anche per noi sarà una finale, giocare al Maradona dà sempre gusto. Dovremo arrivarci con grande spirito e grande mentalità".

Cosa prova nel tornare a Napoli?

"Sono stato benissimo a Napoli vincendo un trofeo. Il rammarico è aver avuto per pochissimo tempo i tifosi allo stadio, ma per me è stato un onore allenare quel club. Ci sono ancora diverse persone che lavorano lì con cui mi sento, ho avuto a che fare con persone incredibili che mi assomigliano per come voglio vivere il quotidiano. È stato un onore e un privilegio".