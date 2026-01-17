"Gattuso vicino a me prima e dopo l'operazione": Rovella rivuole la Nazionale

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del club biancoceleste ha parlato della personale ambizione di ritrovare subito la Nazionale azzurra.

"Avevo iniziato bene la stagione" - ha ricordato - ", poi purtroppo questo infortunio mi ha rallentato. Ora so di dover lavorare tanto, in questi mesi ho parlato spesso anche con il c.t. Gattuso, che mi è stato molto vicino prima e dopo l'operazione. Questo mi ha dato ancora più carica per recuperare e provare a essere a disposizione della Nazionale per i playoff e, speriamo, anche per il Mondiale". Insomma, Rovella vuole riconquistare al più presto la chiamata da parte del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che con quella vicinanza al giocatore mentre era in ospedale gli ha voluto trasmettere vicinanza e fiducia, per spingerlo a tornare il miglior Rovella.

Sulla notte prima di Como-Lazio e la nascita della figlia Venere: "Una notte pazza! Eravamo appena arrivati a Milano e sono dovuto tornare subito a Roma per ripartire la mattina successiva, dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale. Sono cose che non si dimenticano: ho provato un'emozione incredibile. Mi impressiona il fatto che siano passati già cinque mesi e che ora ci sia nuovamente il Como".