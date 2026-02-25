Bologna, Italiano sfida il Brann pensando al Bodo/Glimt: "Il calcio norvegese è in crescita"

Italia contro Norvegia, di nuovo. Dopo la clamorosa eliminazione dell’Inter dalla Champions League a opera del Bodo/Glimt, il Bologna riparte dalla vittoria ottenuta per 1-0 sul Brann nella gara di andata degli spareggi di Europa League.

In conferenza stampa, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato così degli insegnamenti da trarre dalla gara vista ieri sera a San Siro: “Che il calcio norvegese è in grande crescita e lo dimostra anche il cammino intrapreso dalla propria Nazionale. Noi siamo in vantaggio di un gol e quindi direi 51% noi e 49% loro. Non dobbiamo sottovalutare nulla e sfruttare stadio, atmosfera e questo piccolo vantaggio che ci siamo portati dalla Norvegia. Il Brann è una squadra tattica, organizzata e dovremmo affrontarla con la massima attenzione".

Come stanno Heggem, Miranda e Lykogiannis?

"Heggem è convocato, all'occorrenza può entrare ma speriamo non serva. Lykogiannis sta intensificando il lavoro e presto tornerà. Miranda lo abbiamo perso nello sprint finale fatto contro l'Udinese. Siamo abituati a stringere i denti: domani giocherà a sinistra uno tra Zortea e Joao Mario".

Come sta valutando Helland?

"Helland lo sfrutteremo in campionato, è un patrimonio del Bologna. Mi dispiace non averlo a disposizione in Europa ma la decisione è stata questa".

