Inter, buone notizie dall'infermeria: Calhanoglu è tornato in gruppo. Out solo Lautaro
L'Inter è tornata ad allenarsi all'indomani del ko interno per 2-1 contro il Bodo/Glimt e l'eliminazione dalla Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, solo buone notizie dall'infermeria per Cristian Chivu: Hakan Calhanoglu ha infatti svolto l'intera seduta con la squadra e, qualora dovesse svolgere un buon lavoro giovedì e venerdì, sarà convocato per la sfida contro il Genoa.
Ancora assente Lautaro Martinez, che potrebbe presumibilmente rientrare dopo la sosta di marzo per le nazionali. La sua assenza si è fatta sentire, anche se l'Inter non perdeva senza di lui dal 2019: nelle ultime 29 partite aveva vinto in 23 occasioni e ne aveva pareggiate 6. Ad Appiano Gentile il clima non è dei migliori e c'è delusione, ma la sensazione è comunque di una squadra che ha voglia di rifarsi e concentrarsi sul campionato.
