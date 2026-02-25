Il vicepresidente del Galatasaray avvisa la Juventus: "Osimhen vale 150 milioni di euro"

Victor Osimhen è da sempre un nome che scalda i tifosi della Juventus, soprattutto perché, quando era al Napoli, l'attaccante nigeriano è stato accostato più volte ai bianconeri. Intervenuto in conferenza stampa, ieri è stato lui stesso a ridare speranza alla Vecchia Signora per il futuro: "Ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, ma c'erano un po' di ostacoli".

Poi ha spostato l'attenzione sulle prossime stagioni: "Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio, è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare a Torino". Parole importanti, che però si scontrano anche con quella che è la realtà "economica".

Abdullah Kavucku, vice presidente del Galatasaray, è stato sollecitato sull'argomento e a gazzetta.it ha risposto così: "Quando lo abbiamo acquistato, molti ne parlavano come un investimento folle (75 milioni di euro, ndr). Penso che Victor abbia smentito tutti, considerando che il suo valore è raddoppiato. Sappiamo che è uno dei migliori centravanti del mondo e vogliamo raggiungere grandi traguardi insieme".