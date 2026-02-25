TMW Torino, i tifosi contestano ancora. Il messaggio esposto fuori dallo stadio: "Tutti fuori!"

E' contestazione continua in casa Torino, coi tifosi ormai esasperati dai risultati della squadra, tra i peggiori dell'era Cairo. L'arrivo di D'Aversa non ha placato la rabbia dei supporter, che hanno chiesto un azzeramento totale tramite uno striscione affisso all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino, che recita: "TUTTI FUORI!"

Ieri il patron Cairo ha nuovamente aperto all'addio: “Ho detto un anno fa che ero disponibile a vendere a uno più bravo e disponibile di me per fare investimenti. Ad oggi, non ho avuto offerte. Ho dato pubblicamente disponibilità, ma nessuno è arrivato con un'offerta. Più che dire pubblicamente che sono disponibile a considerare una vendita, non so come fare".