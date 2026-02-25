Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi Live
Kalulu spera in un'altra occasione con la Francia: "Mi sento pronto per tornare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:31
Tommaso Maschio

Nel corso dell’intervista rilasciata a L’Equipe, in cui è tornato anche sull’espulsione subita nel derby d’Italia fra Inter e Juventus che ha suscitato aspre polemiche che ancora non si sono del tutto spente, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha rivolto lo sguardo anche al Mondiale in programma questa estate dicendosi pronto a tornare a vestire la maglia della Francia.

Mi sento pronto per tornare, so di aver fatto tutto il possibile, di essere in forma e quindi sono sereno. - ha spiegato il classe 2000 – Ho avuto la fortuna di indossare la maglia dei Blues che rappresenta l’apice dal punto di vista professionale. La gente però a volte dimentica che è quello che sogniamo fin da giovani, un privilegio non per tutti”.

Kalulu vanta una sola presenza con la maglia della Francia risalente allo scorso giugno in Nations League quando venne schierato dal ct Didier Deschamps a destra nella linea a quattro di difesa vivendo una serata da incubo contro la Spagna in semifinale. Una prestazione che ha avuto ripercussioni sul suo rapporto con la Nazionale francese visto che da allora, dopo essere rimasto in panchina contro la Germania, non è stato più convocato.

