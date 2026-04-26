Live TMW Genoa, Vasquez: "Un orgoglio avere una tifoseria così. Non molliamo mai"

17.17 - Al termine del match contro il Como, il difensore del Genoa Johan Vasquez interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.38 - Inizia la conferenza stampa di Johan Vasquez.

L'applauso dei tifosi.

"Ho sempre detto che però noi è un orgoglio per noi avere una tifoseria così. Dobbiamo essere grati a questo popolo perché è una cosa meravigliosa e dobbiamo continuare con questa carica che ci danno".

Quanto una partita come questa può essere un segnale per il futuro?

"Siamo consapevoli che giocavamo contro una squadra tosta. Hanno fatto due tiri e hanno una qualità diversa. Sono partite che rimani contento perché ci abbiamo provato fino alla fine. Stiamo costruendo una strada bella, lunga ma l'importante è che siamo consapevoli e uniti su questa linea".

Il gruppo?

"Siamo un gruppo unito che non molla mai. Nelle difficoltà siamo ancora più uniti. Nelle difficoltà si vedono gli uomini veri e questo siamo. Oggi non era facile perché abbiamo giocato contro una squadra forte che quando li pressi ti palleggiano in faccia. Sono orgoglioso del gruppo e di quelli che sono rimasti in panchina. L'importante è rimanere uniti fino alla fine e concludere al meglio".

La difesa a quattro?

"Cerco di essere sempre disponibile. Oggi non era il mio ruolo ma sono grato per la fiducia del mister e di tutti quanti. Se il mister mi vuole attaccante 'farò la guerra'. Non penso a mollare nessun centimetro".

Cosa ha portato De Rossi?

"Ci ha dato quella carica e quell'ambizione che non deve bastare una salvezza. Oggi ci abbiamo provato, mancano quattro partite e giocheremo fino alla fine".

17.44 - Termina la conferenza stampa di Johan Vasquez.