Genoa-Bologna 3-2, le pagelle: Messias fa una magia, il rosso a Skorupski decisivo

Risultato finale: Genoa-Bologna 3-2

GENOA

Bijlow 6 - Non è certamente facile tornare in campo dopo tanta inattività. E’ reattivo su Lykogiannis dopo una manciata di minuti. Incolpevole sulla conclusione vincente di Ferguson e sul tocco fortuito di Otoa.

Marcandalli 6 - Conferma i progressi fatti vedere fin qui. Dalla sua parte il Bologna non sfonda con facilità, si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa anche a supporto di Norton-Cuffy.

Otoa 5,5 - La squalifica di Ostigard porta De Rossi ad optare per il centrale danese che ritrova così una maglia dal primo minuto. La sua partita tutto sommato diligente viene però macchiata dall’autogol che porta al raddoppio la squadra di Italiano. Ci prova con un colpo di testa subito dopo ma Skorupski salva tutto.

Vasquez 6 - Il capitano rossoblù fa valere il suo senso della posizione per arginare le offensive della squadra di Italiano che spinge di più specialmente nella prima frazione di gara. Dal 74’ Cornet 6 - Dà dinamicità alla manovra ma soprattutto trova minutaggio, cosa molto importante.

Norton-Cuffy 6,5 - Torna in campo dopo il problema fisico che gli ha fatto saltare la trasferta di Parma. Cerca il guizzo sulla corsia di destra tentando l’affondo, ma nella fase di non possesso concede qualche spazio di troppo a Lykogiannis. Nella ripresa partecipa alla spinta che porta alla rimonta. Dal 96' Zatterstrom s.v.

Ellertsson 6 - Cerca di arginare il gioco della formazione emiliana. Combatte in mezzo al campo senza mai risparmiarsi cercando di rilanciare subito l’azione per la squadra di De Rossi. Qualche sbavatura ma anche tante buone cose.

Frendrup 6,5 - Si oppone bene al centrocampo a due di Vincenzo Italiano. Il centrocampista danese corre e si danna l’anima inseguendo i portatori di palla del Bologna disputando una gara comunque generosa.

Martin 5 - Vale lo stesso discorso di Norton-Cuffy. Il suo voto andrebbe diviso in due parti. Prova la giocata a sinistra e sui calci da fermo si fa vedere sempre con il suo mancino ma nella fase di non possesso Rowe fa troppo spesso il bello e il cattivo tempo. Dal 55’ Messias 7,5 - Torna in campo e fa esplodere il pubblico di casa con una conclusione a giro con il mancino che non lascia scampo a Ravaglia.

Vitinha 6 - Trequartista atipico nel 3-4-1-2 di De Rossi. Chiede un calcio di rigore dopo un quarto d’ora di gioco per un braccio troppo largo di Freuler. Per il resto è un po’ troppo fuori dal gioco del Grifone anche se si procura il rosso a Skorupski. Dal 74’ Ekuban 7 - Entra e dopo appena quattro minuti trova il gol che fa alzare in piedi il pubblico di fede rossoblù per la rete del 2-2.

Colombo 5,5 - Non ha Vitinha al suo fianco per dialogare ma alle spalle nel tentativo di innescarlo in profondità. Il centravanti arrivato dal Milan viene però arginato bene dalla retroguardia del Bologna che non gli lascia spazio per colpire.

Ekhator 5 - E’ una delle novità dal primo di questo Genoa. Fatica a farsi spazio fra le maglie della retroguardia del Bologna. Si vede poco in fase di conclusione dell’azione. Dal 55’ Malinovskyi 7 - Incredibile l’impatto sul match. Riapre la gara con un mancino sugli sviluppi del calcio di punizione.

Daniele De Rossi 6,5 - La formazione iniziale è un po’ azzardata e le scelte non lo premiano. Ha il merito di mettere mano ai cambi inserendo coloro i quali sono finiti sul tabellino per tre punti che valgono oro nella corsa alla salvezza.

Bologna (A cura di Marta Bonfiglio)

Skorupski 4 - Sbuccia il pallone ed è costretto a fare fallo. Lascia in dieci la squadra e fa riaprire la sfida. Secondo errore grave dopo quello contro il Celtic.

Zortea 6 - Fa un grande lavoro in copertura ma non riesce ad evitare qualche sbavatura. Il migliore del suo reparto.

Casale 5 - In ritardo su Ekuban permette al Genoa di crederci.

Heggem 5 - Tiene a bada Colombo e recupera palloni velenosi. Si perde totalmente sui gol del Grifone.

Lykogiannis 6 - Inizia alla grande servendo in area di rigore più cross che può, poi si spegne e inizia a soffrire la pressione del Genoa.

Freuler 6 - Al centro è una battaglia dall'inizio alla fine. Lotta senza mai tirarsi indietro, a costo di prendersi qualche fallo di troppo.

Ferguson 6,5 - Torna al gol su azione dopo quasi due anni. Ha la cattiveria e la motivazione giusta.

Rowe 6 - Punta e salta facilmente Martin. Spinge sulla fascia e si diverte con la sfera. Dal 74' Sohm S.V.

Odgaard 6 - Lucido fino alla fine, nella sua zona evita tanti guai. Dal 75' Dallinga S.V.

Dominguez 6 - Sempre molto generoso, preferisce servire il compagno piuttosto che intestardirsi. Dal 62' Ravaglia 5 Doccia fredda. Appena alzato dalla panchina Malinovskyi insacca il gol. Messias glielo fa bellissimo.

Immobile 5,5 - Non viene coinvolto molto in fase offensiva. Ha una buona occasione e la spreca, gli serve continuità. Dal 75' Vitik S.V.

Vincenzo Italiano 4,5 - Sì, ha sistemato l'approccio alla gara però ha sprecato una grandissima occasione. Ribaltato con i cambi di De Rossi esce dal Ferraris ko.