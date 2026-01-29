Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vergara racconta il suo gol al Chelsea: "È una giocata da strada, mi prendono sempre in giro"

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:21Serie A
Giacomo Iacobellis

Notte indimenticabile per Antonio Vergara, che ieri al Maradona ha segnato nella partita di Champions League tra Napoli e Chelsea. Il giovane trequartista ha raccontato le sue sensazioni - un mix di tristezza e felicità, tra sconfitta e rete storica - ai microfoni di Sky Sport: "Ero felicissimo nel momento del gol, però ora sono amareggiato, deluso, perché per me alla fine conta la squadra. Scambierei il mio gol con la qualificazione. È il sogno di qualsiasi napoletano segnare in Champions nello stadio della propria città, ma la mia serata si conclude con delusione.

Gol? È una giocata un po’ da strada, sì, la provo sempre in allenamento. Tutti mi prendono in giro dicendo che mi accartoccio, ma oggi ha funzionato. Da parte di tutti c’è rammarico per non aver fatto di più nelle partite precedenti. Questa ce la siamo giocata. Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in una situazione di grande emergenza. Abbiamo fatto bene, potevamo vincerla sicuramente ma l’amarezza è non aver fatto punti nelle gare passate".

