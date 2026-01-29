Ufficiale Un altro giovane italiano per il Como: primo contratto da professionista per Cauli

"Il Como 1907 è lieto di annunciare che Achille Cauli ha firmato il suo primo contratto da professionista, proseguendo l'impegno del club nello sviluppo dei giovani talenti italiani attraverso l'Academy Pathway". Con questa nota i lariani hanno comunicato la conferma da parte del 15enne, come si legge di seguito: "L'attaccante italiano, classe 2010, si è già fatto notare a livello nazionale, ricevendo la sua prima convocazione nella Nazionale Under 16. Cauli indossa la maglia biancoceleste dalla stagione 2024-25 e la sua ascesa è stata rapida. Dopo aver giocato la scorsa stagione con la nazionale Under 15, ha iniziato la stagione 2025-26 con la nazionale Under 16, prima di passare alla nazionale Under 17. Dal suo arrivo sulle rive del Lago di Como, Cauli ha segnato 26 gol in 44 partite".

"Questo è sicuramente un grande traguardo sia per Achille che per il nostro club. Achille è un attaccante che è già passato dall'Under 16 all'Under 17, dimostrando grande determinazione e impegno. Siamo molto orgogliosi di lui e speriamo che possa continuare la sua ascesa nel nostro settore giovanile. Achille è un ottimo esempio del concetto che se sei abbastanza forte, sei abbastanza grande. Se un giocatore è pronto per giocare a un livello superiore, non lo terremo nella sua fascia d'età. Achille ha dimostrato la determinazione necessaria per fare questo salto e faremo tutto il possibile per supportare la sua crescita nel nostro settore giovanile", ha dichiarato Osian Roberts, Responsabile Sviluppo del Como 1907.

Achille Cauli ha commentato così il suo successo: “Tutti gli allenatori che ho avuto qui a Como mi hanno fatto capire che senza sacrificio e impegno non si può andare avanti, sono due requisiti fondamentali. Indossare la maglia del Como è sempre un onore per me e darò sempre il massimo per questa maglia. L'anno scorso sono arrivato e ho giocato con l'Under 15. Questa stagione ho iniziato con l'Under 16 e ora sono con l'Under 17. Giocare contro giocatori più grandi è sempre bello perché sei costretto ad adattarti in fretta e a imparare subito cose nuove. Fino a poco tempo fa non mi sarei mai aspettato di fare così bene, ma con impegno e sacrificio si può davvero migliorare molto e togliersi tante soddisfazioni. Il mio unico obiettivo è aiutare la squadra il più possibile e segnare tanti gol".