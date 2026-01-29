TMW
Crotone, vicino il ritorno del difensore Armini dal Campobasso
Dopo appena sei mesi in forza al Campobasso, dove ha collezionato 10 presenze, il difensore centrale Nicolò Armini potrebbe salutare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il classe 2001 sarebbe infatti vicino al ritorno al Crotone che ne detiene il cartellino.
