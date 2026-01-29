Trasferta a Torino vietata per i tifosi della Lazio, rimborso Juve a chi ha preso il biglietto
Non saranno presenti i tifosi della Lazio domenica prossima al seguito della squadra, impegnata sul campo della Juventus per la partita valevole per la 23^ giornata di Serie A, a seguito della decisione del Governo, nello specifico del Ministero dell'Interno, di vietare le trasferte ai tifosi biancocelesti fino a giugno.
È però previsto un meccanismo di rimborso per i tifosi della Lazio che avessero già acquistato in precedenza il tagliando. Lo fa sapere la stessa Juventus mediante un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: "In seguito al Decreto del Ministero dell’Interno del 28 gennaio 2026, Juventus comunica che, in occasione della partita di Serie A Juventus-Lazio da disputarsi all’Allianz Stadium domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20:45, tutti i biglietti acquistati nel Settore Ospiti dai tifosi della Lazio, saranno annullati e contestualmente rimborsati".
Prosegue e conclude la nota della Juventus: "Il rimborso dei suddetti biglietti avverrà nei prossimi giorni direttamente all’acquirente dell’ordine tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per la transazione, secondo le tempistiche previste dal proprio istituto di credito".