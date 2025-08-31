Ufficiale
Genoa, cessione in prestito per Vogliacco: il difensore passa al PAOK Salonicco
Alessandro Vogliacco saluta il Genoa. Il difensore è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al PAOK Salonicco. Una nuova avventura per il giocatore che in rossoblù era chiuso dopo l'arrivo di Ostigard. Questo il comunicato della formazione greca.
"Il PAOK FC annuncia l’acquisizione di Alessandro Vogliacco dal Genoa a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il difensore centrale italiano indosserà la maglia numero 4".
