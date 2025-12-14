Genoa, Colombo: "Aria di derby? Per me la stracittadina è un altra"

Ai microfoni di Sky è intervenuto Lorenzo Colombo attaccante del Genoa:

"Arriviamo da risultati positivi, dobbiamo essere pronti caratterialmente ad una partita dall'alto coefficiente di difficoltà come questa".

Cosa vi ha dato De Rossi?

“Lo dicono i risultati e i numeri, è cambiato l’atteggiamento e lo spirito”.

Senti aria di derby?

“Ormai è passato tempo il derby vero è un'altro"