TMW Altra grande serata per Alisson Santos: Napoli pronto a riscattarlo dallo Sporting. Le cifre

Il Napoli si sbarazza senza troppe difficoltà della Cremonese, l'anticipo della 34^ giornata di Serie A al Maradona termina con un 4-0 che non concede troppi appelli ai lombardi in casacca grigiorossa.

Tra i protagonisti della partita spicca la figura di Alisson Santos, agilissimo e veloce esterno d'attacco di nazionalità brasiliana che i campani hanno acquistato nelle ultime ore dello scorso calciomercato invernale e che, anche alla luce della cifra spesa, anzi ancora da spendere, si sta candidando come uno degli acquisti più azzeccati dell'intera sessione, essendolo già per il Napoli.

La traccia del passaggio di Alisson Santos nel calcio italiano e nel Napoli è chiara e parla di 3 gol segnati in 11 apparizioni complessive tra Serie A e Coppa Italia, in un tempo complessivo di 596 minuti trascorsi sul campo. Di media, insomma, il classe 2002 segna una rete ogni poco meno di 200 minuti, numeri quasi più da prima punta che non da laterale, che peraltro non sempre ha potuto giocare dall'inizio. Il suo contributo, tra l'altro, si misura anche oltre le reti, visto che con le sue accelerazioni e sgasate è diventato un elemento scompaginatore per il modo in cui le difese avversarie si oppongono alla fase offensiva del Napoli. Rispetto all'altro rinforzo offensivo di gennaio, Giovane preso dall'Hellas, molta più concretezza.

Il Napoli vanta un diritto di riscatto di 16,5 milioni di euro con lo Sporting CP per rilevare a titolo definitivo Alisson Santos. Difficile pensare che il club del DS Manna non voglia usufruirne, visto che la cifra pare decisamente alla portata e resa quasi obsoleta dai suoi progressi degli ultimi mesi.

La prestazione di Alisson Santos in Napoli-Cremonese 4-0 emerge bene anche dalle pagelle del match di TMW, nelle quali il giovane esterno arrivato a gennaio dallo Sporting CP si prende un bel 7,5 come voto in pagella. Con questo giudizio come motivazione: "Gioca spensierato, dribbla, illumina la scena e si inventa anche un gran gol".