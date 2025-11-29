Genoa, con l'Hellas senza Norton-Cuffy: l'inglese finora sempre in campo, chi può sostituirlo?

Un grattacapo a destra per Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa domani affronterà con la sua squadra il Verona in un match delicatissimo per la zona bassa della classifica senza Brooke Norton-Cuffy. Un'assenza pesate per l'allenatore rossoblù visto che il giocatore inglese, cresciuto molto come rendimento nella stagione in corso, è sempre stato impiegato dal primo minuto e per tutta la durata dei match. L'unica assenza stagione del giocatore dell'Under 21 inglese è stata in Coppa Italia nel match contro l'Empoli dello scorso settembre.

Le parole di De Rossi

Ma chi potrebbe essere il sostituto del numero 15 del Grifone? Daniele De Rossi non si sbilancia per non dare vantaggi agli avversari. "Ho pensato a come sostituirlo - ha detto ieri in conferenza stampa -. Abbiamo ancora dei dubbi di formazione. Uno di questi è in quella posizione anche se si tratta di scegliere fra due giocatori, uno più difensivo e uno più offensivo".

I possibili sostituti

L'alternativa naturale sulla fascia destra è Stefano Sabelli. Il terzino potrebbe essere la soluzione più "difensiva" in questo senso ma può garantire anche la spinta giusta sulla corsia di destra. Un altro nome potrebbe essere, condizionale d'obbligo visto che siamo nel campo delle ipotesi, un impiego da esterno di Valentin Carboni per dare maggiore imprevedibilità alla manovra.