Italia, Locatelli: "Pensiamo ai bambini che non hanno mai visto un Mondiale. Serve entusiasmo"

Manuel Locatelli, centrocampista dell'Italia, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord che è valsa l'accesso alla finale dei playoff di martedì prossimo che varrà la qualificazione al Mondiale della prossima estate: "Se vinceremo la finale avrò chiuso un cerchio. Ancora abbiamo fatto poco, solo un passo, comunque importantissimo, vincendo oggi. Sentiamo tutti la pressione, anche per i bambini che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale. Siamo un gruppo sano, oggi abbiamo iniziato un po' contratti ma sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Dobbiamo vincere la finale e meritarsi il Mondiale".

Tonali ha detto che a fine primo tempo aleggiavano i mostri nello spogliatoio. Cosa vi ha detto Gattuso?

"Li abbiamo visti tante volte in questi anni e questo ci ha unito. Gattuso ci ha detto che se pensavamo fosse facile non sarebbe stato così. Non siamo comunque mai andati in difficoltà, non hanno mai tirato in posta. Era importante e fondamentale vincere e lo abbiamo fatto".

Ha parlato dei bambini che non hanno mai visto il Mondiale. Anche lei si sente un bambino pensando alla Coppa del Mondo?

"Siamo emozionati anche noi, sappiamo la responsabilità che abbiamo ma dobbiamo sentirci dei bambini per avere il giusto entusiasmo per andare al Mondiale".