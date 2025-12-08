Genoa, De Rossi: "Creiamo e facciamo tanti gol. A Zaniolo auguro sempre un grande futuro"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Udinese, gara valida per la 14ª giornata di Serie A. Il tecnico ha analizzato il momento positivo della squadra, gli aspetti su cui lavorare e il rapporto con Nicolò Zaniolo.

Mister, è un Genoa che crea tanto, costruisce, finalizza e oggi ha un bel banco di prova contro un Udinese che è molto fisico, una difesa anche difficile da affrontare. Qual è un po' il segreto di questo Genoa suo, di questo suo inizio del periodo al Genoa e soprattutto in cosa deve ancora migliorare?

"Come hai detto tu, abbiamo in queste partite creato parecchio. Ci siamo fatti male solo in quella di Coppa che si è subito messa male con l'espulsione. Creiamo tanto, trasformiamo anche spesso quello che creiamo in gol, perché abbiamo fatto tanti gol. Dobbiamo migliorare dietro, dobbiamo migliorare nella fase di difesa e quando parlo della fase di difesa parlo di difendere tutti quanti insieme perché spesso soffriamo sui calci piazzati. Lì non sono solo i difensori ma tutti quanti. Dobbiamo essere più organizzati, quindi è una responsabilità mia e loro devono essere cattivi e concentrati nell'interpretare bene la fase difensiva in area".

Bisognerà difendere bene, bisognerà cercare, come ha detto lei nella conferenza pre-partita, di tenere buono Nicolò Zaniolo. Ha già avuto modo di ripeterlo adesso nel pre-partita?

"No, no, no. Io in pre-partita non incontro mai i giocatori avversari, li lascio molto tranquilli anche perché abbiamo un bel rapporto. Dopo la partita, a prescindere dal risultato, avremo modo di salutarci con affetto. È un ragazzo che nella mia esperienza da calciatore della Roma ho apprezzato molto. Quello che è successo dopo non lo so, ma in quell'esperienza lui si è comportato bene e ho visto grandissime potenzialità. Ovviamente oggi cercheremo di limitare la sua esuberanza fisica e il suo sinistro che fa male anche dalla lunga distanza, ma a prescindere dalla partita di oggi io gli auguro sempre un grande futuro".