Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, De Rossi: "Creiamo e facciamo tanti gol. A Zaniolo auguro sempre un grande futuro"

Genoa, De Rossi: "Creiamo e facciamo tanti gol. A Zaniolo auguro sempre un grande futuro"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:56Serie A
Andrea Carlino

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Udinese, gara valida per la 14ª giornata di Serie A. Il tecnico ha analizzato il momento positivo della squadra, gli aspetti su cui lavorare e il rapporto con Nicolò Zaniolo.

Mister, è un Genoa che crea tanto, costruisce, finalizza e oggi ha un bel banco di prova contro un Udinese che è molto fisico, una difesa anche difficile da affrontare. Qual è un po' il segreto di questo Genoa suo, di questo suo inizio del periodo al Genoa e soprattutto in cosa deve ancora migliorare?
"Come hai detto tu, abbiamo in queste partite creato parecchio. Ci siamo fatti male solo in quella di Coppa che si è subito messa male con l'espulsione. Creiamo tanto, trasformiamo anche spesso quello che creiamo in gol, perché abbiamo fatto tanti gol. Dobbiamo migliorare dietro, dobbiamo migliorare nella fase di difesa e quando parlo della fase di difesa parlo di difendere tutti quanti insieme perché spesso soffriamo sui calci piazzati. Lì non sono solo i difensori ma tutti quanti. Dobbiamo essere più organizzati, quindi è una responsabilità mia e loro devono essere cattivi e concentrati nell'interpretare bene la fase difensiva in area".

Bisognerà difendere bene, bisognerà cercare, come ha detto lei nella conferenza pre-partita, di tenere buono Nicolò Zaniolo. Ha già avuto modo di ripeterlo adesso nel pre-partita?
"No, no, no. Io in pre-partita non incontro mai i giocatori avversari, li lascio molto tranquilli anche perché abbiamo un bel rapporto. Dopo la partita, a prescindere dal risultato, avremo modo di salutarci con affetto. È un ragazzo che nella mia esperienza da calciatore della Roma ho apprezzato molto. Quello che è successo dopo non lo so, ma in quell'esperienza lui si è comportato bene e ho visto grandissime potenzialità. Ovviamente oggi cercheremo di limitare la sua esuberanza fisica e il suo sinistro che fa male anche dalla lunga distanza, ma a prescindere dalla partita di oggi io gli auguro sempre un grande futuro".

Articoli correlati
Genoa avanti a Udine all'intervallo. Malinovskyi ha rotto l'equilibrio al Bluenergy... Genoa avanti a Udine all'intervallo. Malinovskyi ha rotto l'equilibrio al Bluenergy Stadium
Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34' Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
Liverpool a Milano senza Salah e Chiesa, il Parma sbanca Pisa: le top news delle... Liverpool a Milano senza Salah e Chiesa, il Parma sbanca Pisa: le top news delle 18
Altre notizie Serie A
Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio" Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio"
Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets... Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets e Alba gli ultimi
Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34' Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della... Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"
Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura
Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku
Parma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro... TMWParma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro
Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"... Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia Cagliari e Torino, +4 sulla terzultima
Immagine top news n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine top news n.2 Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati
Immagine top news n.3 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.4 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
Immagine top news n.5 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.6 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.7 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che succede alla Roma? Il commento degli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Fiorentina, servono uomini forti in dirigenza. Ora squadra allo sbando”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: “Napoli squadra da battere. Roma? Non può prescindere dall'intensità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio"
Immagine news Serie A n.2 Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets e Alba gli ultimi
Immagine news Serie A n.3 Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
Immagine news Serie A n.4 Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura
Immagine news Serie A n.6 Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, parla il presidente Salerno: "Il VAR non può essere usato così. Il gol di Gondo era ok"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco amareggiato dopo il pari: "Servita più cattiveria sull'1-0"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Possanzini: "Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 17ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Lecco e Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
Immagine news Serie C n.6 Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.3 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?