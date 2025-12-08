Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
TUTTO mercato WEB
Genoa avanti a Udine grazie a Ruslan Malinovskyi. Sinistro dell'ucraino che spiazza Okoye e partita sbloccata al 34'. Rigore assegnato per fallo del portiere friulano che ha travolto in uscita bassa Colombo. Per Malinovskyi è il secondo gol in campionato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile