Genoa, De Rossi: "I complimenti di Gasperini significano tantissimo. Sono orgoglioso"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, al termine del successo di Pisa ha parlato anche di quanto mostrato dalla sua squadra in questi mesi, da quando è arrivato sulla panchina rossoblù: "Trasmettere coraggio è la primissima cosa che un allenatore cerca di fare. Quello che si vede in campo è esattamente ciò che un tecnico prova a dare ai suoi giocatori: sia a livello di scelte pratiche e tattiche, sia nella mentalità, nel modo di allenarsi e nella capacità di supportarsi a vicenda. Per questo motivo, sono veramente contento e orgoglioso che sia stato sottolineato questo aspetto del nostro gioco."

L'elogio di un "maestro" che ha fatto la storia a Genova

"Qui a Genova c'è stato un allenatore che ha aperto un paio di cicli importanti, ha avuto sempre il coraggio di spingersi in avanti e ha fatto la storia di questa piazza (il riferimento implicito è a Gian Piero Gasperini, ndr). È stato proprio lui a farmi uno dei primi complimenti, dicendo: 'La squadra di De Rossi ha coraggio'. Per me significa tantissimo che un tecnico così apprezzato, qui e ovunque, mi faccia un elogio andando a toccare proprio quella specifica qualità."