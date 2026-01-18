Genoa, De Rossi: "Non parlo di mercato, porto troppo rispetto ai giocatori che ci sono"

Quarto risultato utile consecutivo per il Genoa, che oggi ha portato via un pareggio per 0-0 dalla trasferta sul campo del Parma. Un punto che fa morale e che fa classifica, per una squadra al momento fuori dalla zona retrocessione. Per rendere più raggiungibile il traguardo della salvezza, è possibile che Daniele De Rossi abbia bisogno di qualche innesto sul mercato.

Un argomento caldi in questi giorni, ma che non viene toccato dal tecnico rossoblù nella conferenza successiva alla sfida contro i ducali: "Al Genoa serve che i suoi giocatori siano sempre quelli di oggi. Non posso parlare di mercato qui mentre loro stanno giù a leccarsi le ferite. Porto troppo rispetto a loro per venire qui e dire le caratteristiche che mancano. Non dovessero bastare per salvarsi allora sarà colpa mia".

In attesa di volti nuovi, dunque, il mister punta forte sui suoi ragazzi che stanno crescendo a vista d'occhio anche sul piano del carattere: "Posso dare un sacco di cose ma non la personalità: o ce l'hai o non ce l'hai. Una volta che si sentono sicuri di ciò che possono fare allora lì esce l'abitudine e le qualità. Negli ultimi mesi il complimento più bello è Gasperini che ha detto che ho dato coraggio a questa squadra. Coraggio significa fare le cose giuste quando devono essere fatte".