Live TMW Genoa, De Rossi: "Pensiamo in primis a toglierci dal fondo della classifica"

20.10 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella dodicesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Il match:

"Ho visto due squadre, perché anche l'Udinese ha fatto il suo. Ho visto una prestazione interessante, non mi è piaciuto che subito dopo il primo gol ci siamo abbassati troppo e mancava ancora tanto. In diverse cose posso migliorare questi ragazzi, è un gruppo che lotta come una famiglia questo, ho partecipato anche a spogliatoi che lottavano per finta, dove si lottava in 8. Qui c'è una squadra con valori umani importanti, sono contento per chi è entrato, questo mi rende davvero felice".



Tre punti che vi fanno risalire in classifica:

"L'obiettivo è allontanarsi dalla zona retrocessione, ci mettiamo l'elmetto, possiamo giocare anche meglio di così, dobbiamo capire quando giocare bene e quando male. Non dobbiamo elemosinare impegno e voglia, mi dispiaceva tanto per la sconfitta in Coppa, avevo paura che ci potessimo disunire invece siamo ripartiti forte"



Un buon avvio da quando è arrivato:

"Questa è una squadra che per dati raccoglieva meno punti di quelli che meritava, qualcosa l'abbiamo data, siamo contenti, ma è presto per gonfiare il petto e specchiarsi per questo avvio. Sono convinto che sarà ancora molto lunga, per me questa gara era fondamentale, ora ci sono avversari più forti e gli dico ai ragazzi tutto, ogni partita si può vincere, ho perso contro squadre ultime in classifica e vinto contro chi era primo".



I subentrati:

"Gli avevo chiesto verticalità e profondità, penso sia stato importante mettere Messias al posto di Malinovskyi, ci ha fatto rimanere con tanti giocatori offensivi. Con il Verona ci eravamo abbassati troppo, il cambio riesce se chi entra è convinto".

Norton Cuffy?

"Norton Cuffy ha la fisicità di squadre che stanno al vertice in Europa, deve capire ancora bene il nostro calcio, gli mostro tanti video, gli mostro i video di Bellanova, può diventare il più forte di tutti. Cerchiamo azioni da quinto a quinto, alla Gasperini, gli sto cambiando tante posizioni. Cito anche Patrizio e Otoa, Patrizio lo sto penalizzando ma quando gioca dà sempre il fritto. Ci sono diverse assenze, ma possiamo contare su tanti ragazzi che possono dare il loro e preferiamo puntare sui sani perchè ci fidiamo di tutti".



Il rigore di Malinovskyi:

"Li abbiamo provati anche pre Atalanta, l'importante è non cazzeggiare sui rigori, abbiamo tanti ragazzi che li sanno battere, Stancui, Messias, Ruslan, ma anche ragazzi che ne hanno sbagliati, ricapiterà un'occasione anche per loro".