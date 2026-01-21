Ufficiale
Genoa, doppio innesto dall'estero per le giovanili: arrivano Prelas e Niat
TUTTO mercato WEB
Due colpi molto interessanti per il vivaio del Genoa. Depositati i contratti di Roko Prelas (16) e Yahvan Niat (16) per un trasferimento a titolo definitivo, rispettivamente dall'Hajduk Spalato e dall'Union Saint-Gilloise.
Entrambi difensori centrali, sono molto considerati nei rispettivi paesi. Prelas è addirittura nato nel 2010, avendo compiuto gli anni all'inizio del mese.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
Primo piano
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile