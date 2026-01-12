Genoa, è fatta per Bento: il portiere dell'Al Nassr arriva in prestito con diritto di riscatto

Colpo tra i pali per il Genoa, è fatta per il portiere Bento dell'Al Nassr. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, è finalmente atteso l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dell'estremo difensore brasiliano classe 1999.

Le parole di mister Daniele De Rossi su Bento

"Aspettiamo l'ufficialità per commentare. Nicola (Leali, ndr) sapeva che avremmo cercato un altro portiere. Sapevo che sarebbe entrato in campo con questo peso sulle spalle ma ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Ha avuto giornate no, ha avuto infortuni e mi spiace ma è un lavoro così, infame, quello di fare delle scelte per migliorare la rosa. Scelta mia, lui ha accettato ed era giusto comunicarglielo a costo di vederlo in campo appesantito".