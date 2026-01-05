Ritrovare minutaggio e il Mondiale: ecco perché Bento potrebbe scegliere il Genoa

Il Genoa è pronto ad intervenire sul mercato. Il pareggio casalingo contro il Pisa ha fatto suonare un campanello d'allarme nella dirigenza che dovrà necessariamente acquistare nuovi innesti per rinforzare la rosa. Se da una parte occorre aumentare il tasso tecnico della squadra, dall'altra c'è anche la volontà da parte del club rossoblù di non sbagliare e quindi cercare con la giusta calma chi può davvero fare il caso del Grifone. E per il ruolo del portiere uno dei nomi che potrebbe essere fra i più gettonati è il brasiliano Benito.

Poche presenze in Arabia

Estremo difensore brasiliano è di proprietà dei sauditi dell'Al-Nassr, lo stesso club dove milita Cristiano Ronaldo. Le presenze in stagione però non sono del tutto soddisfacenti visto che l'ex Athletico Paranaense è sceso in campo in cinque occasioni in Champions League Two e due in King's Cup. In campionato invece ha disputato solo la sfida contro l'Al-Ittihad, in due occasioni è andato in panchina e nelle altre sfida non è stato nemmeno convocato.

Ritrovare la Nazionale

L'occasione potrebbe essere quella di trovare maggior minutaggio visto che in Brasile era titolare inamovibile. Un maggior impiegato che potrebbe fargli ritrovare anche la Nazionale nell'anno dei Mondiali visto che fin qui ha collezionato due presenze nelle qualificazioni ai Mondiali e quattro nelle amichevoli.