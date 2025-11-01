Vieira confermato, Il Secolo XIX: "Il nuovo direttore Diego Lopez offre l’ultima chance"
TUTTO mercato WEB
"Il nuovo direttore Diego Lopez offre l’ultima chance a Vieira". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX dedicato al Genoa. Risolto il contratto con Marco Ottolini, il club rossoblù ha puntato sullo spagnolo che ha optato per la conferma di Patrick Vieira. A Reggio Emilia lunedì sera contro il Sassuolo ci sarà ancora il francese in panchina.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile