Genoa, chi è Lopez. Il DS che a gennaio ha fatto grandi affari con City e Tottenham

Il Genoa nelle prossime ore ufficializzerà l'arrivo del nuovo direttore sportivo. Il primo ma probabilmente non l'ultimo a pagare dazio per questo deficitario avvio di stagione che vede i rossoblù ultimi in classifica è il direttore sportivo Marco Ottolini, dirigente che con pochissimo budget negli ultimi anni ha contribuito alla rinascita del Genoa. Che anche questa estate ha dovuto portare avanti una campagna acquisti fatta di cessioni illustri e poi di soli prestiti.

La decisione però è stata presto e lo stesso Ottolini dovrebbe presto tornare in pista ripartendo da quella Juventus in cui ha già lavorato. Al Genoa, invece, arriverà lo spagnolo Diego J. López Gomez. Nato a Valencia l'8 agosto 1989, Lopez ha presto lasciato il suo paese per formarsi in Francia. Ha iniziato la sua carriera da osservatore agli ordini di un maestro d'eccezione, sotto la guida di quel Luis Campos che in questi anni con Luis Enrique sta guidando il PSG più vincente di sempre.

Dopo quattro stagioni da osservatore al Lille Lopez ha intrapreso la prima avventura da direttore sportivo. L'ha fatto in Belgio, nel Mouscron: da agosto 2020 a maggio 2021. Va via prima dell'inizio della successiva stagione, da ottobre riparte come capo degli osservatori del Bordeaux. Resta tra i girondini per tre stagioni e poi nell'estate 2024 passa al Lens. Anche qui capo degli osservatori, ma solo per un'estate perché dal successivo settembre viene promosso direttore sportivo. Un ruolo che ha ricoperto fino allo scorso maggio.

Lopez al Lens ha quindi condotto in prima persona una sola campagna trasferimenti, ovvero quella dello scorso gennaio. Una campagna acquisti però tutt'altro che banale perché se sul fronte acquisti le spese tra Goduine Koyalipou del CSKA Sofia e Mathew Ryan della Roma non sono andate oltre i tre milioni di euro, sul fronte cessioni il Lens ha incassato circa ottanta milioni di euro con le cessioni di Abdukodir Khusanov (al Manchester City per 40 milioni), Brice Samba (al Rennes per circa 15 milioni di euro) e Kevin Danso, centrale austriaco passato al Tottenham in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro.

Nonostante gli addii importanti, il Lens ha concluso l'ultima Ligue 1 all'ottavo posto. Una stagione importante per i rosso-oro e per il suo ex direttore sportivo che da mesi è uno dei giovani dirigenti più chiacchierati d'Europa. Nelle scorse settimane è stato vagliato anche da Damien Comolli per la Juventus, ora è tutto pronto per il suo approdo al Genoa.