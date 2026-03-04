Bundesliga, il Leverkusen espugna Amburgo e si porta a -3 dalla zona Champions
Bayer Leverkusen corsaro sul campo dell'Amburgo nel recupero della 17ª giornata di Bundesliga. Kofane al 73' decide la partita del Volkparkstadion. Di seguito la classifica aggiornata del torneo, quando mancano 10 giornate alla fine:
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 63
2. Borussia Dortmund 52
3. Hoffenheim 46
4. Stoccarda 46
5. Lipsia 44
6. Bayer Leverkusen 43
7. Eintracht Francoforte 34
8. Friburgo 33
9. Augsburg 31
10. Union Berlino 28
11. Amburgo 26
12. Borussia Monchengladbach 25
13. Colonia 24
14. Mainz 23
15. St. Pauli 23
16. Werder Brema 22
17. Wolfsburg 20
18. Heidenheim 14
MARCATORI
30 reti: Kane (Bayern Monaco)
14 reti: Undav (Stoccarda)
13 reti: Diaz (Bayern Monaco)
11 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach) e Guirassy (Borussia Dortmund)
10 reti: Olise (Bayern Monaco), Baumgartner (Lipsia), Kramaric (Hoffenheim) e Amiri (Mainz)
PROSSIMO TURNO - 25ª GIORNATA
Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach (6 marzo)
Friburgo - Bayer Leverkusen (7 marzo)
Heidenheim - Hoffenheim (7 marzo)
Mainz - Stoccarda (7 marzo)
Lipsia - Augsburg (7 marzo)
Wolfsburg - Amburgo (7 marzo)
Colonia - Borussia Dortmund (7 marzo)
St. Pauli - Eintracht Francoforte (8 marzo)
Union Berlino - Werder Brema (8 marzo)