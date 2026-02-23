Quanto piace la maglia ‘Sturm und Glanz’ dell’Amburgo: 70mila vendute in sei giorni

La maglia speciale – Sturm und Glanz (Tempesta e splendore) – ideata dall’Amburgo in occasione della 1887 gara in Bundesliga del club, che coincide anche con la data di fondazione del club anseatico, è andata letteralmente a ruba tanto che la società ha comunicato di aver esaurito tutte le scorte diventando quella la più venduta di sempre.

La maglia, bianca con strisce orizzontali blu e girocollo rosso scuro con la stampa 1887 dorata sul retro del colletto, in appena sei giorni è stata venduta in 70mila unità di cui le prime ventimila in due giorni. “L'enorme richiesta per la maglia speciale dell'HSV, in edizione commemorativa delle partite della Bundesliga del 1887, è continuata senza sosta lo scorso fine settimana. Il primo giorno di vendita (17 febbraio), tutte le maglie sono andate esaurite nei negozi fisici per i tifosi e nello store online. Il giorno successivo, anche le scorte rimanenti dei fornitori Adidas e 11teamsports sono andate esaurite. Più tardi, mercoledì 18 febbraio, l'HSV ha reso possibile riordinare l'ambita maglia nel proprio shop online. Entro domenica sera (22 febbraio), circa altri 50.000 tifosi dell'HSV hanno approfittato di questa opportunità e ordinato la maglia in edizione speciale, la stessa indossata dalla squadra dell'allenatore Merlin Polzin nel pareggio per 1-1 a Magonza di venerdì 20 febbraio . - si legge in una nota del club - Con un totale di 70.000 unità vendute, la maglia in edizione speciale è la più popolare nella storia del club, superando sia la maglia home della stagione promozionale 2024/25 sia quella della stagione in corso”.

I tifosi che sono rimasti senza dovranno ora attendere l’estate per poter avere la maglia da indossare: “A causa dell'ingente quantità da produrre, il club chiede ai suoi sostenitori pazienza e comprensione per la consegna, che dovrebbe iniziare tra circa quattro mesi. L'obiettivo rimane che i tifosi dell'HSV che hanno preordinato la loro maglia speciale online possano tenere tra le mani la divisa speciale in prossimità del cambio di stagione, tra giugno e luglio”.