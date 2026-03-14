Bundesliga, l'Amburgo non va oltre l'1-1 col Colonia: la classifica dopo tutte le gare di oggi
Finisce 1-1 la sfida tra Amburgo e Colonia, valida per il 26° turno di Bundesliga. Al gol di Vieira (39') ha risposto quello di El Mala (45'), per un pareggio finale che distribuisce equamente la posta in palio portando i padroni di casa a quota 30 punti e gli ospiti a 25. Di seguito la classifica aggiornata e il programma dell'intera giornata del massimo campionato tedesco.
Il programma del 26° turno di Bundesliga
Venerdì 13 marzo
Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0
Sabato 14 marzo
Dortmund – Augusta 2-0
Francoforte – Heidenheim 1-0
Hoffenheim – Wolfsburg 1-1
Leverkusen – Bayern 1-1
Amburgo – Colonia 1-1
Domenica 15 marzo
Brema – Magonza (15:30)
Friburgo – Union Berlino (17:30)
Stoccarda – RB Lipsia (19:30)
La classifica di Bundesliga
Bayern 67 (26 partite giocate)
Dortmund 58 (26)
Hoffenheim 50 (26)
Stoccarda 47 (25)
RB Lipsia 47 (25)
Leverkusen 45 (26)
Francoforte 38 (26)
Friburgo 34 (25)
Augusta 31 (26)
Amburgo 30 (26)
Union Berlino 28 (25)
Monchengladbach 28 (26)
Colonia 25 (26)
Brema 25 (25)
Magonza 24 (25)
St. Pauli 24 (26)
Wolfsburg 21 (26)
Heidenheim 14 (26)