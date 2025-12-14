TMW
Genoa-Inter, tensione all'esterno dello stadio "Ferraris": scontri prima della gara
TUTTO mercato WEB
Momenti di tensione all'esterno dello stadio "Luigi Ferraris" dove fra poco più di mezz'ora andrà in scena il match fra Genoa e Inter. Intorno alle 16.30 c'è stato un lancio di bengala e petardi nei pressi del settore ospiti fra le due tifoserie. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che presidiavano la zona con cariche di alleggerimento. Un'autovettura parcheggiata nei pressi, colpita da uno dei tanti razzi lanciati, ha preso fuoco.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"