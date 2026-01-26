Genoa, Malinovskyi: "Ero in dubbio anche prima del Parma. Ho dato tutto, vittoria importante"

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa autore del gol che ha dato il là alla rimonta del Grifone contro il Bologna a Marassi, ha parlato a Sky Sport dopo la partita, partendo dal commentare le sue condizioni fisiche che lo hanno costretto a partire dalla panchina: "Anche prima del Parma ero in dubbio e con il Cagliari ho sentito una fitta dopo un passaggio. Ho perso qualche allenamento ma sto bene, ho dato tutto sul campo e questa è una vittoria importante per noi. Dobbiamo guardare avanti e migliorare".

Gol simile a quello fatto contro la Juventus qualche anno fa con la maglia dell'Atalanta.

"Quello e questo sono stati due grandi gol, sono contento".