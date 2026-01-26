Genoa, Malinovskyi: "Ero in dubbio anche prima del Parma. Ho dato tutto, vittoria importante"
TUTTO mercato WEB
Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa autore del gol che ha dato il là alla rimonta del Grifone contro il Bologna a Marassi, ha parlato a Sky Sport dopo la partita, partendo dal commentare le sue condizioni fisiche che lo hanno costretto a partire dalla panchina: "Anche prima del Parma ero in dubbio e con il Cagliari ho sentito una fitta dopo un passaggio. Ho perso qualche allenamento ma sto bene, ho dato tutto sul campo e questa è una vittoria importante per noi. Dobbiamo guardare avanti e migliorare".
Gol simile a quello fatto contro la Juventus qualche anno fa con la maglia dell'Atalanta.
"Quello e questo sono stati due grandi gol, sono contento".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile