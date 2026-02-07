Subito emozioni a Marassi: rigore per il Genoa, Malinovskyi supera Meret. 1-0 sul Napoli
Si sblocca già il punteggio al "Ferraris". Retropassaggio errato dopo appena 16 secondi di Buongiorno, ne approfitta Vitinha che entra in area e viene steso da Meret. Proteste vibranti dei giocatori di casa con Massa che, dopo essere chiamato all'OFR, assegna la massima punizione per il Genoa. Dal dischetto si presenta Ruslan Malinovskyi che spiazza Meret e porta in vantaggio i rossoblù sul Napoli.
