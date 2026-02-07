Napoli, serataccia per Buongiorno. E Conte lo cambia dopo il secondo errore

Segui qui la diretta testuale di Genoa-Napoli

Serata da dimenticare per Alessandro Buongiorno. Nella sfida contro il Genoa, è stato lui a sbagliare la misura del retropassaggio per Alex Meret dopo tre minuti, sul quale si è avventato Vitinha, che ha guadagnato poi il calcio di rigore che è valso il momentaneo 1-0 rossoblu firmato da Ruslan Malinovskyi.

Nel corso del secondo tempo poi, dopo la rimonta azzurra, ancora Buongiorno ha perso un pallone sanguinoso rubatogli da Lorenzo Colombo, che ha riagguantato gli ospiti sul 2-2. Quasi immediato il cambio deciso dal tecnico dei partenopei, Antonio Conte: dentro Sam Beukema al suo posto. L'allenatore evidentemente ha preferito preservare il ragazzo da altri errori.