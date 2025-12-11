Genoa, Malinovskyi: "De Rossi ha portato energia. La vittoria ci ha sbloccati, eravamo tesi"

Per parlare dell'ottimo momento di forma del Genoa, ha parlato al Secolo XIX il centrocampista dei rossoblù Ruslan Malinovskyi. Queste le sue parole iniziando da cosa è cambiato dopo l'arrivo di De Rossi: "Avevamo tanta pressione, quella vittoria ci ha consentito di allentarla. Ci siamo sbloccati, in altre partite avremmo meritato di più ma non siamo riusciti a vincere, anzi a volte abbiamo finito per perdere. Poi c’è stato l’arrivo di De Rossi, abbiamo cambiato alcune cose in campo e stiamo imparando ad applicare quello che ci chiede. Finora ci era mancata un po’ di concentrazione nei momenti importanti, dobbiamo migliorare in questo. Non dobbiamo commettere l’errore di abbassarci, come ci è successo anche a Udine. Per 70/80 minuti dobbiamo cercare di imporre il nostro modo di giocare, palla a terra".

Cosa ha portato De Rossi di nuovo?

"Sicuramente energia nuova. E poi la sua dote migliore, la capacità di spiegare quello che vuole sul campo mentre lo vediamo nei video. È molto forte in questo, fa capire subito quello che ci chiede e i miglioramenti che dobbiamo fare".

A marzo c'è il playoff con la sua Ucraina.

"All’Ucraina non è andata molto bene, la Svezia è molto forte. Ma c’è tempo, ora conta solo il Grifone".