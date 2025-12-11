Genoa, Malinovskyi su De Rossi: "Ha portato energia nuova". Poi lancia la sfida all'Inter

Il Genoa è ripartito: dall'arrivo di Daniele De Rossi il Grifone s'è scosso raccogliendo tre vittorie e un pareggio in campionato (più il ko agli ottavi di Coppa Italia). Il centrocampista rossoblu, Ruslan Malinovskyi, nel corso di un'intervista rilasciata al Secolo XIX ha parlato di questo buon periodo e anche del rigore che ha sbloccato l'ultima sfida a Udine.

"Sicuramente ha portato energia nuova", spiega il giocatore ucraino su De Rossi, "poi la sua dote migliore, la capacità di spiegare quello che vuole sul campo mentre lo vediamo in video", aggiunge. Un aspetto non banale da sottolineare insomma, a sottolineare la capacità di comunicazione del nuovo allenatore anche all'interno dello spogliatoio.

Sul penalty Malinovskyi dimostra maturità confermando sì che il pallone pesava "un po'", ma riconoscendo altresì che "un conto è tirarne uno al 34' del primo tempo e un altro è calciarlo al 96' ed è decisivo, come successo a Cornet". Sul compagno aggiunge: "capisco benissimo quello che può aver provato Max". Malinovskyi ha parlato anche dell'Inter, prossima sfidante, definendola una delle favorite per lo Scudetto e "una delle più forti del campionato". Al contempo avvisa: "Nella gara singola possiamo dire la nostra e adesso abbiamo trovato fiducia e punti".