Genoa, Marcandalli: "De Rossi mi sta dando grande fiducia, devo ancora migliorare"
Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Torino: "Dobbiamo mettercela tutta oggi davanti alla nostra gente, per fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo. Il mister mi dà grande fiducia, devo continuare a migliorare non solo in quella difensiva ma anche in quella offensiva".
