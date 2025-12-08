Genoa, Martin: "De Rossi ha dato entusiasmo e fiducia. Oggi sarà un test importante per noi"

Aaron Martin, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Udinese, gara valida per la 14ª giornata di Serie A. Il giocatore ha commentato il momento positivo della squadra e l'impatto dell'arrivo di De Rossi sulla panchina rossoblù.

Il Genoa ha ritrovato entusiasmo e risultati con De Rossi. Che cosa c'è di speciale nel nuovo allenatore? Qual è il segreto?

"Niente di particolare. Alla fine, quando è arrivato lui, ha dato entusiasmo e tanta fiducia ai giocatori. Questo si vede anche nelle partite. Stiamo lavorando molto bene".

Adesso per te ci sarà un test importante. Sei molto importante sia in fase offensiva, perché dai tanto aiuto con assist e gol, sia in fase difensiva. Oggi forse è un avversario un po' più facile degli altri perché lo conosci bene, Zanoli.

"Sì, lo conosco bene ma lui è forte. Zanoli è un giocatore forte".